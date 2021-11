David Ospina, pieza clave en el Napoli para liderar la Serie A

El Napoli de David Ospina no brilló, pero cumplió al ganar 1-0 en su visita a la Salernitana este domingo, en la jornada once de la Serie A, donde pudo consolidar su liderato y la muralla imbatible del portero colombiano.



En once partidos, el balance del Nápoles es espectacular, con diez victorias y un empate. Ese último, registrado el pasado fin de semana en su visita a la Roma.



El equipo de Luciano Spalletti suma 31 puntos en la clasificación, poniéndose ahora con 3 de ventaja sobre el AC Milan (2º), que visita a la Roma (4ª) en el último partido del domingo.



Luego el partido se tensó, con dos expulsiones en siete minutos, la del chipriota Grigoris Kastanos en la Salernitana por una entrada al tobillo derecho del camerunés Franck Zambo Anguissa en el 70, y luego la del senegalés Kalidou Koulibaly por una falta sobre el nigeriano Simy. Las dos tarjetas rojas se mostraron tras la revisión de las jugadas en el VAR.

El veterano jugador francés Franck Ribery, ahora en la Salernitana, no pudo acercarse a su nivel del pasado, a sus 38 años, y generó poco peligro.



El Nápoles, cuyo juego fue deslucido en este partido, pudo llevarse los tres puntos pese a jugar sin sus atacantes Lorenzo Insigne (suplente) y Victor Osimhen (lesionado).



La Salernitana, un recién ascendido, sigue decimonoveno en la clasificación, en puestos de descenso, tras dos victorias, un empate y ya ocho derrotas en el campeonato.



El Nápoles pudo mantener una ventaja de 7 puntos sobre el tercer clasificado, el Inter de Milán, que en el primer partido del domingo se impuso 2-0 al Udinese (14º) con dos tantos del argentino Joaquín Correa.