Deportistas y actores reaccionan a la muerte de Kobe Bryant

Deportistas como la campeona olímpica Simone Biles, Dana White presidente de UFC, Iker Casillas futbolista de FC Oporto hablaron de la perdida para el mundo deportivo.

rest in peace Kobe 🕊 pic.twitter.com/YtlMAVJHIJ — Simone Biles (@Simone_Biles) January 26, 2020

No me jodas!! Me he quedado pálido!! Mi pésame a su familia, amigos, al mundo del baloncesto y deporte en general! D.E.P Kobe 😥 pic.twitter.com/rhp3U2c9f5 — Iker Casillas (@IkerCasillas) January 26, 2020

Algunas personalidades en el medio artísticos de Hollywood reaccionaron a su muerte. Christina Teigen, Ellen DeGeneres, Lil Wayne, Nick Jonas, Reese Witherspoon, Octavia Spencer por medio de Twitter se pronunciaron sobre el hecho dando su más sentido pésame.

I cannot believe this is real. My god. Oh my god. — christine teigen (@chrissyteigen) January 26, 2020

Like everyone, I’m stunned and saddened by the news about Kobe Bryant. My heart is broken for his wife and family. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) January 26, 2020

We lost a King. 824 — Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi) January 26, 2020

This is heartbreaking. Rest In Peace Kobe. — Nick Jonas (@nickjonas) January 26, 2020

Just devastated to hear about #KobeBryant .💔An extraordinary athlete, and a genuinely kind, wonderful man. Sending love, prayers & compassion to his family. To his entire @NBA family as well. — Reese Witherspoon (@ReeseW) January 26, 2020

RIP Kobe! My thoughts and prayers are wirh your family. — octavia spencer (@octaviaspencer) January 26, 2020

Por su lado Justin Bieber le dedicó una publicación en su cuenta de Instagram.

Hace poco minutos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció al respecto.

