Desafiante mensaje del hermano del emir de Catar a Florentino Pérez y Real Madrid

Horas de tensión se viven entre los aficionados del Real Madrid por el posible anuncio del equipo ‘blanco’ del fichaje del francés Kylian Mbappé, quien actualmente tiene contrato con el París Saint-Germain.

A propósito, Khalifah Bin Hamad Al Thani, hermano de Tamim ben Hamad Al Thani, emir de Catar, realizó un desafiante comentario a través de redes sociales con una fotografía del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

En su trino, el hermano del dueño del PSG calificó como “comedia” y parte de un guión las noticias que salieron hablando de la salida de Mbappé al equipo español.

“Más de un millón de noticias sobre Mbappé en menos de 4 días, 99% de estas (comedias y guiones). Algo que nunca ha pasado en la historia del mercado”, escribió.

En la imagen se ve a Florentino Pérez realizando una mueca de incomodidad o disgusto y a su lado Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, sonriente.

More than a million news about Mbappe in less than 4 days..

99% of this news (comedies and scripts)



