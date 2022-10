El exboxeador panameño Eusebio Pedroza pelea contra un cáncer de páncreas

"Un cáncer de páncreas no se detecta en sus dos primeras etapas, aunque la situación de mi padre es delicada, nos mantenemos positivos que de está situación salga victorioso", manifestó a Acan-Efe el hijo del boxeador, Jonathan Pedroza.



Pedroza, quien es miembro del Salón Internacional de la Fama del Boxeo desde 1999, añade al cáncer un cuadro de isquemia, que según su hijo "no lo deja comunicarse bien".



Para Jonathan, este martes es un día crucial en el tratamiento de su padre, quien se encuentra recluido en un centro hospitalario público en la capital de Panamá.



"Esta recluido desde el sábado pasado, desde ese día, se le hicieron las pruebas que le detectaron el cáncer, pero hoy se le hace una biopsia para ser más precisos y para determinar si las células cancerígenas se han pasado a otros órganos, pero reitero, mi papá ha estado en tantas batallas que estamos positivos de que saldremos de esta", dijo.



Jonathan aclaró que han recibido muchas llamadas de personas que están interesadas en ayudar a su papá, en diferentes maneras, pero hasta el momento ha sido la familia del ex boxeador la que ha sacado la situación adelante.



"El apoyo de muchas personas ha sido buena. Es más, muchos quieren ayudar para que mi papá pueda ser atendido en el exterior, aunque han sido muchas llamadas, por lo que representa mi papá en el país, pero no hemos recibido apoyo de alguna entidad gubernamental o deportiva, que deberían ser los primeros en brindar el apoyo", apuntó.



El ex púgil panameño, de 62 años, cerró su carrera con un palmarés de 42 victorias (26 por nocaut), 6 derrotas y un combate nulo, es recordado también por defender diecinueve veces su cinturón con éxito hasta caer derrotado ante Barry McGuigan, el 8 de junio de 1985.



Pedroza debutó en el boxeo profesional el 1 de diciembre de 1973, en un combate en donde derrotó a su compatriota Julio García.