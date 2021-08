El medallista olímpico Carlos Ramírez se recupera positivamente de su lesión

En entrevista con Rosario Gómez, desde el Malecón en Barranquilla, ad portas de la ceremonia inaugural que oficializa a la 'Arenosa' como la nueva sede de los Juegos Panamericanos del 2027, el doble medallista olímpico en BMX, Carlos Alberto Ramírez, habló de sus expectativas de este importante evento para la ciudad.

"Estamos listos para asistir a la ceremonia. Para nosotros los deportistas, después de los Juegos Olímpicos, estas competencias son las segundas más importantes para nuestras carreras. Sin duda Barranquilla está lista para este reto", comentó el antioqueño.

La ceremonia tendrá lugar en el Centro de Eventos Puerta de Oro, a partir de las 7:30 de la noche, con la asistencia del presidente Iván Duque, el alcalde Jaime Pumarejo, el presidente de Panam Sports, la gobernadora Elsa Noguera y representantes del deporte nacional, entre esos Anthony Zambrano y Caterine Ibarguen.

Lea aquí: Barranquilla brindará beneficios de vivienda para pensionados de todo Colombia



Por otra parte, luego de obtener la presea de bronce en Tokio 2020, Carlos Ramírez ya se prepara para sus próximas metas y espera obtener una medalla en los Panamericanos, reto que aún no ha podido lograr.

"Los Panamericanos es la única competencia en la que no he podido ganarme la medalla. En una ocasión fui descalificado y en otra tuve una lesión que me dejó por fuera de la competencia a minutos de la carrera. Ojalá en Barranquilla pueda lograrla", comentó.

Tras su exitoso paso por Tokio, Ramírez confirmó que se está recuperando satisfactoriamente de su lesión de la rodilla: "Ya estoy mucho mejor y ya puedo iniciar a entrenar".