En algún momento de mi carrera me gustaría compartir equipo con Froome: Esteban Chaves

En diálogo con Deportes W, Esteban Chaves, ciclista del Michelton Scott, comentó que se encontraba muy escéptico respecto al uso de los rodillos en medio de la cuarentena pero que poco a poco le ha encontrado el gusto a entrenar por medio de esta herramienta. “Es una plataforma muy interesante, lo mantiene a uno distraído y seguramente vamos a seguir entrenando en ella, va a ser una herramienta indispensable para el entrenamiento”.

Por otro lado, se refirió a la posibilidad de poder salir a rodar en la calle como ya lo están haciendo otros ciclistas “tenemos que cumplir unos requisitos que estoy recogiendo como una prueba de Covid negativa, un certificado médico que asegure que no tengo ninguna afección respiratoria, tenemos que dar el número de cédula y el número de placa de la moto o el automóvil que nos va a acompañar. Creo que esta semana ya logro reunir todos los requisitos para empezar a entrenar en carretera a partir de la semana entrante”.

El ciclista colombiano habló de la rodada virtual que está organizando junto a Dan Marino, exjugador de la NFL, y que se va a realizar el próximo 24 de mayo a las 10 de la mañana. Por medio de Ride for smiles, buscan recaudar fondos para ambas fundaciones. Será transmitida por Facebook live y las personas también podrán rodar de manera virtual. Las donaciones se podrán hacer por medio de la página rideforsmiles.org.

“La fundación de Dan Marino tiene más de 25 años, y con todo el ‘ruido’ que le hemos hecho por medio de redes sociales a la Fundación Esteban Chaves, las personas ya me están empezando a identificar con la fundación. Vieron algún post (la fundación de Dan Marino) por medio de redes sociales y nos escribieron, gracias a la tecnología nos pusimos en contacto con ellos y pudimos desarrollar esta idea”.

Comentó que ha hecho rodillos con el objetivo de despejar la mente y de mantenerse en forma, así mismo mencionó que desde el Michelton Scott se han interesado por la salud mental de los corredores y de todo el staff, alrededor de 80 personas. Teniendo en cuenta que en Europa ya se está retomando lentamente a la normalidad, desde el equipo están enfocándose en recuperar el estado físico de los corredores poco a poco.

“Todavía es muy pronto para centrar objetivos, hay que ver cómo va evolucionando esto, que va pasando con cada gobierno. La UCI puede poner un calendario, pero para que ese calendario se ejecute hay que depender de los gobiernos de cada país, entonces todo todavía es muy incierto. El objetivo ahora es construir esa base para cuando las cosas tengan un poquito de claridad”. Considera que la UCI se precipitó un poco al sacar el calendario que se va a utilizar este año, sin embargo, piensa que es necesario para los patrocinadores de las carreras y los equipos recibir noticias al respecto.

Por otro lado, mencionó que ve posibilidades de que Nairo Quintana salga vencedor en un Tour de Francia “un muchacho que ha terminado segundo de un Tour de Francia, tiene la posibilidad de ganar un Tour de Francia, obviamente”.

Se refirió al documental del Movistar Team ‘El día menos pensado’, comentó que le gusta que se muestre la parte humana de los deportistas al público y que los conflictos que se muestran son normales. “La armonía no puede ser siempre perfecta, tiene que haber un tipo de personas arriba, otras en el medio y otras abajo, unas personas nobles, otras con un carácter más fuerte, eso pasa en cualquier tipo de organización y es completamente normal, al nivel profesional de un deporte la presión es mucho mayor”.

“La parte que yo he encontrado más difícil es vivir sin un objetivo claro. Me he pasado más de la mitad de mi vida teniendo un objetivo (…) siempre me levanto con un objetivo en la mente y que de un momento a otro te digan que no se sabe absolutamente nada es bastante duro” comentó al hablar sobre el impacto de la pandemia dentro de su vida profesional, al mismo tiempo afirmó que encontró el lado positivo en compartir tiempo con su familia y parar de la presión que vive normalmente.

Se refirió al rumor que ronda los últimos días dentro del mundo del ciclismo, no cree que Chris Froome vaya a abandonar el Team Ineos “ese equipo lo quiere mucho, es una ficha muy importante (…) sería muy bueno tener a Froome acá, es una persona muy sencilla, muy humilde, y en algún momento de mi carrera sería muy bonito compartir equipo con él. Es alguien de quien puedes aprender demasiado (…) yo creo que se queda con ellos”.

Aseguró que no ha tenido un ídolo en específico dentro del mundo del deporte, pero que siempre ha admirado mucho a Miguel Induráin a pesar de no haber vivido la época en la que corrió. Así mismo destacó la carrera que han tenido deportistas como Novak Djokovic, Roger Federer, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

“La revancha con Nibali ya la tuvimos, en el Giro de Lombardía y en el Tour de Abu Dabi. Pero si me gustaría volver a disputar una carrera de las grandes, mi sueño es ganar el Tour de Francia”.

Para finalizar manifestó que “yo creo que son muy poquitos los equipos que siguen pagando el salario completo y esperemos para todos que el tour se logre porque es donde hay más exposición para los sponsors, yo tengo contrato hasta diciembre del 2021 pero mi equipo es una empresa y si el sponsor deja de dar su inyección de plata el equipo liquida y adiós”.