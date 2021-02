En cámara quedó captado el obsceno gesto de una mujer a Rafael Nadal en un partido

En medio de la disputa del partido de la segunda ronda de los individuales masculinos entre Rafael Nadal y Michael Mmoh, en medio del cuarto día del Abierto de Australia 2021 en Melbourne Park, el español fue atacado durante todo el juego por una mujer.

En medio de un saque importante para Nadal, en el que usualmente las tribunas se ponen en silencio para no desconcentrar a los tenistas, una mujer fue la protagonista. De repente, la cámara de la transmisión se fue hacia ella que estaba en una de las sillas, quien lo miró fijo y levantó su dedo del medio e hizo el mundialmente conocido gesto de "fuck you" (jódete).

A fan just gave Rafa the finger. Look at his reaction: “what, me? “ 😂 pic.twitter.com/fY3npCNTrn