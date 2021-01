En mi mundo no hay lugar para el racismo: Zlatan Ibrahimovic tras su altercado con Lukaku

El futbolista del AC Milan Zlatan Ibrahimovic rompió el silencio luego de su altercado con el atacante del Inter de Milán Romelu Lukaku en el derbi de a ciudad.

Y es que aunque no se ha confirmado qué se dijeron, versiones aseguran que el sueco habría hecho comentarios racistas contra el belga.

Es por esta razón que Zlatan decidió publicar en su cuenta de Twitter un contundente mensaje en el que asegura que en su “mundo no hay lugar para el racismo”, pues “todos somos iguales”.

“En el mundo de Zlatan no hay lugar para el racismo”, escribió.

Sin embargo, dejó claro que para él hay algunos jugadores que son mejores que otros.

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race - we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.