¡Es un hecho! Messi no seguirá en Barcelona

El Barcelona confirmó este jueves que el delantero argentino Lionel Messi no renovará con el club, equipo en el que debutó en la categoría profesional en el 2003.

El conjunto azulgrana mencionó en su comunicado a través de redes que debido a "obstáculos económicos y estructurales" no se pudo firmar otro contrato con el 'astro' argentino.



"Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del club", mencionan.

Der igual forma, el equipo catalán le agradeció a Messi por convertirse en uno de los más importantes jugadores en la historia del equipo, pues al igual que Ronaldinho, Johan Cruyff, Ronaldo, entre otros, marcaron una época en el fútbol español y el deporte mundial.

Ante la confirmación del Barcelona, solo resta esperar en qué equipo jugará Messi la siguiente temporada. Los clubes que suenan con más fuerza son París Saint Germain y Manchester City.

Lea a continuación el comunicado completo del Barcelona:

Apesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española).

El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional.