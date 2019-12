Es una felicidad muy grande para mí llegar a Millonarios: Luciano Ospina

Durante la entrevista el futbolista colombiano Luciano Ospina, quien es el nuevo jugador de Millonarios, habló sobre lo que significa esto para su carrera: “Es una felicidad muy grande para mí dar este paso en mi carrera y llegar a Millonarios, con su historia y su gran hinchada”.

Sobre sus características como jugador, Ospina dijo que: “Lo dejo todo en la cancha, me entreno al máximo, soy un profesional que vive por esto y que voy con toda la disposición del mundo.”

En cuanto a los avances que ha tenido desde que empezó su carrera, Luciano expresó que: “La experiencia lo es todo, los partidos son el mejor entrenamiento que he podido tener. Me he dado cuenta de que todo hay que trabajarlo: velocidad, potencia, técnica, definición y me he enfocado mucho en eso".

Para finalizar, el colombiano habló sobre su equipo saliente, Alianza Petrolera: “La temporada fue un reto muy grande. Nos comprometimos todos a dejarlo todo, gracias a Dios salvamos al equipo del descenso y nos metimos en los ocho. Dimos buen fútbol".