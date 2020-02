Manchester gana la apelación, paga multa y sale libre de la suspensión: periodista

En diálogo con Deportes W el periodista deportivo, Richard Morgan, se refirió al tema de la sanción, por la UEFA, al Manchester City por incumplir el Fair Play financiero y la imposición de 30 millones de euros como multa, “Manchester City apelará la decisión ante el Corte de arbitraje del deporte (CAS). Será un proceso lento”.

Dicha noticia se filtró en portales alemanes y el equipo dio a conocer su inconformidad por medio de un comunicado. Morgan no sabe cómo se pudo filtrar y sabe que están bastantes molestos, esto podría servir como argumento en la apelación ante el CAS, "me sorprendería mucho si efectivamente el Manchester no juega la Champions League la próxima temporada (…). si no está en la Champions, podría darse la salida de Pep Guardiola. Si juega Champions, creo que se quedaría un año más".

"Si tuviera que apostar, diría que el Manchester gana la apelación, paga una multa importante y sale libre de la suspensión", concluyó el periodista, Richard Morgan.

Cabe aclarar que el Fair Play Financiero consiste en que solo se puede gastar cierto dinero del que ingresa. Esta decisión no afecta el próximo partido entre el Real Madrid y el Manchester City, ni la Champions 2020, pero sí las próximas dos, 2021 y 2022.

