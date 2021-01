Fabián Vargas reveló qué técnico lo llevó al límite y le quitó la ilusión de jugar fútbol

El exjugador de América de Cali y Millonarios Fabián Vargas comentó en ESPN cómo pueden afectar algunos entrenadores “autoritarios” la salud mental y emocional de los futbolistas.

“No solo me ocurrió a mí. Tuve la posibilidad de hablar con muchos compañeros y son técnicos que te llevan a un nivel donde te levantas en la mañana para entrenar en algo que amas, en tu pasión y te la acaban”, dijo.

“Dices: ‘no quiero volver al fútbol, no quiero entrenar más, no deseo verle la cara a este señor, me quitó el amor por el fútbol. O sea, te llevan a ese nivel de desespero hasta que uno dice ‘no doy más’”, añadió.

Asimismo, reveló cuál fue el técnico que le mató la ilusión por jugar al fútbol luego de llevarlo al límite emocional y físicamente.

“A mí me pasó con uno de estos técnicos, con el ‘Pecoso’ Castro. Le dije a los directivos: ‘ustedes me venden, me regalan, me prestan o me devuelvo para mi casa a estudiar porque yo no hago esto por plata, sino porque amo el fútbol, es mi pasión y me la están robando”, aseguró.

Finalmente, les criticó a los técnicos que son “autoritarios”, pues aseguró que en mucho tiempo han ganado muy pocas cosas siendo como son.