Federación Estadounidense de Tenis mantiene su intención de celebrar el US Open

La Federación Estadounidense de Tenis (USTA) mantiene su intención de celebrar el 'US Open', último Grand Slam de la temporada, pese a la cancelación este miércoles de Wimbledon.



El Grand Slam londinense ha anunciado que la edición de 2020 queda suspendida debido a la pandemia de coronavirus.



Sin embargo, el 'US Open', que comienza el 31 de agosto, sigue firme en su intención de jugar el torneo.



"Entendemos las circunstancias especiales del All England Lawn and Tennis Club y las razones detrás de la decisión de cancelar el torneo de 2020. En estos momentos, la USTA sigue con sus planes de jugar el torneo tal y como está previsto", dijo la Federación Estadounidense en un comunicado.



La decisión unilateral de Roland Garros de mover las fechas del Grand Slam parisino al 20 de septiembre, solo una semana después del 'US Open', ponen en peligro la integridad de ambos, por las diferentes preparaciones que ambos torneos (uno en tierra batida y otro en cemento) requieren.