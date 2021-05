“Gracias por ser mi ángel de la guarda”: Egan agradeció ayuda de ‘Dani’ Martínez

El líder del Giro de Italia, Egan Bernal, tuvo uno de sus peores días en cuanto a rendimiento en la carrera que inició el 8 de mayo y que terminará el domingo 30 de mayo.

En la transmisión de la etapa 17 se vio el sufrimiento físico que tuvo el oriundo de Zipaquirá para mantener el ritmo y no perder mucho tiempo con respecto a sus seguidores en la clasificación general.

Apretando los dientes y con la expresión de fatiga en su cara, Bernal perdió 53 segundos de ventaja con Simon Yates, quien atacó a falta de pocos kilómetros de la meta.

No obstante, luego de notarlo cansado, su coequipero y compatriota Daniel Felipe Martínez decidió apoyarlo y arle ánimo el resto de la etapa.

En videos quedó evidenciado cómo con gritos y señas, Martínez le pedía a Bernal seguir adelante.

We all have a parcero that pushes us to the end!



As Egan Bernal lagged behind on stage 17 of the Giro, teammate Daniel Martinez dropped back to set the pace and give Egan some words of encouragement to keep the Maglia Rosa!



pic.twitter.com/l7Qu3n7gvJ