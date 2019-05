Harry Kane, goleador del Tottenham, está "preparado" para la final de Champions

Harry Kane, el delantero centro y goleador del Tottenham que ultima su recuperación de una lesión en el tobillo, declaró este lunes a la prensa que está "preparado" para jugar la final de la Liga de Campeones contra el Liverpool, el sábado en Madrid.

"Comencé a sentirme bien con el equipo a finales de la semana pasada. No ha habido ningún problema hasta ahora", declaró Kane, que jugó su último partido el pasado 9 de abril, en los cuartos de final de la Champions contra el Manchester City, resultando lesionado en un tobillo.

"Durante toda la semana tengo que trabajar para alcanzar la mejor forma posible", precisó el internacional inglés. "Después, la decisión pertenece al entrenador. Pero como he dicho, me siento bien, el entrenador evaluará y decidirá si estoy listo o no para viajar".

Un poco antes, este mismo lunes, el entrenador del Tottenham, el argentino Mauricio Pochettino, se mostró "optimista" respecto a la evolución de la lesión de su goleador.

"Durante la última semana, Harry Kane ha empezado a estar integrado en el grupo, es una situación muy positiva para él", expresó el técnico argentino.