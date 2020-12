Hay que esperar a lo que pase con Rueda: Claudio Borghi sobre dirigir a Colombia

El exfutbolista y técnico argentino Claudio Borghi, en conversación con el programa chileno CDF, se mostró interesado y disponible ante la posibilidad de dirigir a la Selección Colombia tras la salida de Carlos Queiroz. No obstante, afirmó que prefiere esperar a ver qué sucede con Reinaldo Rueda.

“Mi representante me llamó y me dijo que estaba la posibilidad de Colombia y le dije que para mí era interesante, pero no es más que eso, no hay ninguna tratativa y hay que esperar lo que pase con Rueda”, aseguró.

“Todos dan por hecho de que el ‘profe’ Rueda tiene el 95 % de las opciones”, agregó.

De igual forma, el argentino elogió a los jugadores que tiene Colombia para afrontar las Eliminatorias y la Copa América, pero resaltó que le “interesa” dirigir a la Tricolor.

“Colombia tiene muy buen equipo, los conozco bastante bien, tienen jugadores en grandes equipos de Europa. No comenzaron bien, pero tiene una selección interesante, mucho más de lo que ha demostrado Chile”, comentó.