Hinchas fascistas de la Lazio insultan a nuevo fichaje por cantar ‘Bella Ciao’

Elseid Hysaj, nuevo jugador de la Lazio y que se desempeña en la posición de defensa, ha sido agredido verbalmente por hinchas fascistas del equipo por haber canta la canción ‘Bella Ciao’.

En imágenes difundidas en redes sociales se muestra cómo el jugador se subió a una silla para interpretar dicha canción como una forma de iniciación en el vestuario de la Lazio. Incluso, sus compañeros aplauden y lo acompañan con sus cánticos.

Elseid Hysaj has drawn the ire of several Lazio fans after singing “Bella Ciao” in his initiation ceremony.



Bella Ciao is an old folk song that was used to protest against Benito Mussolini’s fascist regime and Nazi Germany during the Italian Resistance.pic.twitter.com/0EzYpRbS8Y