James Rodríguez se perderá otro partido más con Everton por lesión

El mediocampista colombiano James Rodríguez sigue dando de qué hablar en Inglaterra tras una temporada de altibajos con el Everton, club al que llegó la etiqueta de ‘estrella’ al provenir del Real Madrid.

En rueda de prensa, el entrenador italiano Carlo Ancelotti anunció que los colombianos James Rodríguez y Yerry Mina no están disponibles para enfrentar al Aston Villa este jueves a las 12:00 del día por la Premier League.

“Yerry Mina no estará en este partido. James Rodríguez y Jean-Philippe Gbamin siguen fuera, pero el resto de jugadores están disponibles”, aseguró el DT.

Además, dio un parte de tranquilidad sobre el estado físico del 10 de la Selección Colombia asegurando que el viernes 14 de mayo volverá a entrenar con el equipo.

“Empezará a entrenar con el equipo el viernes después del partido. Espero que esté listo para el próximo juego. No puedo ponerlo en riesgo mañana”, mencionó.

El Everton sigue en la lucha por clasificar a puestos europeos, pues actualmente se ubica octavo (8) con 55 puntos, a solo 3 de Europa League y a 7 de Champions League.

