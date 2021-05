Messi y Sergio Ramos, las razones por las que Neymar habría renovado con el PSG

Neymar Jr, quien fue resistido por la afición del París Saint-Germain a su llegada a Francia, se ha convertido en uno de los referentes del equipo junto al joven Kylian Mbappé.

Esta semana, el club dio a conocer que el jugador brasileño renovó hasta el 2025, destacando la calidad de sus jugadores puesto por puesto, siendo una de las plantillas más costosas de Europa, solamente superada por la del Manchester City, Liverpool y Bayern Múnich.

Y es que, según el diario Sport, el Barcelona intentó en varias ocasiones hacer realidad el regreso de Neymar al equipo azulgrana, pero el PSG era el único club que le garantizaba un salario de 30 millones de euros al año.

No obstante, el sueldo no fue el único incentivo con el que el PSG convenció a Neymar, pues según el diario AS, los directivos del equipo le habrían prometido fichar a figuras como Lionel Messi y Sergio Ramos, dos jugadores de los que se ha especulado mucho sobre su futuro.

De llegar a contratar a los dos grandes referentes del Real Madrid y del Barcelona, el París Saint-Germain tendría una ‘super nómina’ con la que buscarían ser campeones de la Champions League, torneo que se les ha escapado en el 2020, cuando llegaron a la final, y en el 2021 siendo eliminados por el Manchester City.