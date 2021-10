James Rodríguez tendría que ser sometido a una cirugía para el fin de sus desgarres

El médico Edgar Muñoz, estuvo durante varios años en Millonarios, hasta su retiro en el año 2015. El especialista solía iniciar los procesos de los jugadores lesionados una vez salían del campo.



Por esto, entregó su opinión acerca de las lesiones de James a Carrusel Caracol, asegurando que, “Cuando uno se rompe un músculo, se desgarra un músculo, pues obviamente se genera una herida que tiene que cicatrizar. El manejo de eso implica un proceso de rehabilitación, de fisioterapia que tiene que iniciar muy temprano".



En este proceso de cicatrización el ortopedista explicó, que cuando se trata de una cicatriz que no es elástica, sino fibrosa, con cualquier cosa vuelve y se desgarra. Por esta razón, a ese paciente habría que llevarlo a cirugía, buscar donde está la cicatriz y resecarla. Situación que en el caso del señor Rodríguez no ha ocurrido.

"No sé por qué no lo han hecho y sobre todo teniendo en cuenta que él ha transitado por equipos de fútbol donde, me imagino yo, tienen una estructuración de un departamento médico donde seguramente está actualizado y deben saber las cosas. Eso es lo que le pasa a James, tiene una cicatriz fibrosa en el sóleo y se vive desgarrando". añadió el especialista.



Sin embargo, el doctor aseguró que esta cuestión no se trata únicamente del personal médico, sino que también incide el cuidado personal. “En todos los deportistas de alto rendimiento tienen que tener una disciplina personal absoluta. Si el atleta no es disciplinado, no cumple los principios básicos de cuidarse, es una persona que está condenada al fracaso".



Por último, Muñoz afirmó que a James tienen que hacerle un estudio muy juicioso. Además, recordó que hay jugadores que no se quieren operar y ahí ya se tienen que tomar decisiones administrativas.