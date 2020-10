James Rodríguez volvió a entrenar con Everton y sería una opción ante el Southampton

El entrenador del Everton, Carlo Ancelotti, confirmó en rueda de prensa que el mediocampista colombiano James Rodríguez volvió a entrenar y no está descartado para jugar ante el Southampton este domingo 25 de octubre.

"James no está definitivamente fuera, se ha recuperado bien y hoy ha entrenado (…). Espero pueda entrenar mañana y veremos si está en condiciones de jugar el domingo”, afirmó Ancelotti.

Asimismo, el DT italiano se mostró optimista tras ver el entrenamiento del cucuteño.

“Está mucho mejor y confiamos en que pueda jugar. James estuvo fuera por 5 días, intentó hacer entrenamiento parcial hoy y estuvo bien", agregó.

Por otro lado, Ancelotti explicó que la lesión del colombiano fue una contractura muscular que le impidió entrenar durante la semana.

“Una contractura que le causó un gran hematoma, que no lo dejaba entrar hasta este viernes. Veremos cómo se recupera”, insistió.

