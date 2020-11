Jugadores del Deportivo Pereira entran en paro tras denuncias por falta de pago

Los jugadores del Deportivo Pereira anunciaron que entran en paro debido al incumplimiento por el pago de salarios, convenios y premios, por parte del liquidador Jhon Candamil.

En diálogo con W Fin de Semana, el jugador Jairo Molina explicó las razones que los llevaron a declararse en paro: “el día de ayer se hizo un cese de actividades por todas las situaciones que vienen pasando (…) desde el principio de año empezamos con esa situación, para mi es muy desgastante, eso lo mantiene a uno estresado”.

“Nos deben premios del partido de Chicó en la final, nos deben el 50% solamente del partido, es un buen dinero y con la pandemia lo hemos necesitado, también nos deben convenios que vienen desde enero, cuando ocurrió todo esto de la pandemia nos rebajaron el sueldo e hicimos acuerdos de pago, sin embargo, no se han cumplido”, especificó el jugador.

Los jugadores emitieron un comunicado en donde explican que "hemos adoptado la determinación que al no realizarse el pago de la totalidad de lo adecuado no entrenaremos a partir de la fecha de esta comunicación, y en su lugar, no nos presentaremos al sitio de entrenamiento que designe el cuerpo técnico sin realizar ninguna actividad y de continuar esta situación, no participaremos en los partidos programados en la Liga Betplay organizados por la División Mayor del Fútbol Colombiano hasta tanto no sean cancelados los salarios, convenios y premios adeudados a la fecha".