¡Así sí James! Partidazo del colombiano en victoria del Everton ante el Fulham

El mediocampista colombiano James Rodríguez juega un partidazo en el partido que hasta el momento gana el Everton 3-1 en su visita al Fulham en la novena jornada de la Premier League.

Y es que los pases del colombiano han sido fundamentales en el contundente marcador que los los tres puntos a Everton: pases rápidos y filtrados, repliegue defensivo y visión de juego son las características que mostró el cucuteño en el partido.

It’s 3 goals for Everton in 35 minutes. This time Doucoure scores with a header after great build up play. #EFC pic.twitter.com/zdpYE5IUvp