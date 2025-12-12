Agéndese: hora y por dónde ver EN VIVO hoy la ida de la final de Liga BetPlay II entre Junior y Tolima

Se juega el penúltimo partido de la temporada en la Liga BetPlay II - 2025 y, con esto, se va cerrando el telón del FPC en este año, pues Junior y Deportes Tolima disputarán este viernes, 12 de diciembre, la ida de la final de la competencia.

¿Cómo llegan Junior y Tolima a la ida de la final?

Lo primero que se debe decir, claramente, es que ambos cuadros ganaron su respectivo cuadrangular: Junior el A, y Tolima el B.

Sin embargo, el dominio fue diferente.

Junior ganó su zona un poco más justo: con 11 puntos, delante del América y Atlético Nacional que quedaron con 8.

En el caso del Tolima, tuvo más ventaja. Ganó su grupo con 14 puntos, por delante de Bucaramanga con 9 y Santa Fe con 7.

Las sensaciones de Junior antes de la ida de la final

Yimmi Chará, delantero del Junior, habló puntualmente sobre uno de los goles que se marcaron contra Nacional y que los dejaron prácticamente dentro de la final.

“Eso es lo que nos tiene vivos”, aseguró.

Además, invitó a toda la hinchada ‘Tiburón’ al estadio este viernes.

🎥 ¡𝗬𝗶𝗺𝗺𝗶 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗮́ 𝗿𝗲𝗮𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗼́ 𝗮𝗹 𝗴𝗼𝗹𝗮𝘇𝗼 𝗱𝗲 @JuniorClubSA! 🦈



El futbolista 'Tiburón' compartió sus sensaciones antes de la Final Ida de la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2025 👀#LoDamosTodo pic.twitter.com/uVT3jEdhkV — DIMAYOR (@Dimayor) December 12, 2025

Las sensaciones del Tolima antes de la ida de la final

Anderson Angulo, jugador del Tolima, habló con la Dimayor previo al partido y dijo: “Venimos haciendo un trabajo súper bien en defensa”.

Se refirió al partido contra Bucaramanga, que los clasificó a la final, y reveló: “Cuando Parra hizo el gol sentí ganas de llorar porque con ese gol entrábamos a la final”.

🎥 ¡𝗔𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻 𝗔𝗻𝗴𝘂𝗹𝗼 𝗿𝗲𝘃𝗶𝘃𝗶𝗼́ 𝗲𝗹 𝗴𝗼𝗹 𝗮𝗴𝗼́𝗻𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗲 @cdtolima! 🔥



El jugador del 'vinotinto y oro' nos da sus impresiones previas a la Final Ida 🔴🟡#LoDamosTodo #LigaBetPlayDIMAYOR II-2025 pic.twitter.com/lXHARpTbRL — DIMAYOR (@Dimayor) December 12, 2025

¿A qué hora es la ida de la final del FPC entre Junior y Tolima?

El partido entre Junior y Tolima, que está en el marco de la ida de la final del FPC, se jugará a las 8:00 de la noche este viernes.

Así mismo, el partido entre ambos combinados tendrá cita en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, casa también de la Selección Colombia.

¿Por dónde ver EN VIVO la ida de la final del FPC entre Junior y Tolima?

Pues bien, la cita orbital del rentado nacional que tendrá a ‘Tiburones’ y ‘Pijaos’ como protagonistas se podrá ver en vivo en Colombia por medio del canal Win Sports.

Sin embargo, usted podrá a seguir el minuto a minuto del partido, también en vivo, por los canales digitales de W Radio, en la página web, por ejemplo.

¿Cuándo será la vuelta de la final?

La vuelta de la final entre Atlético Junior y Deportes Tolima se disputará el martes, 16 de diciembre, a las 7:30 de la noche.

El juego tendrá lugar en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, escenario que ya sabe lo que es vivir finales del Fútbol Profesional Colombiano.

Así promocionó la final la Dimayor:

🎥 ¡𝗠𝗮𝗻̃𝗮𝗻𝗮 𝗲𝘀 𝗱𝗶́𝗮 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹! 🔥



La hinchada 'Rojiblanca' está lista para alentar al 'Tiburón' 🦈 en la Final Ida de la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2025 🏆#LoDamosTodo pic.twitter.com/jQ91oos7ku — DIMAYOR (@Dimayor) December 11, 2025

