Barranquilla será la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026: así lo confirmó Conmebol

Este viernes, 28 de noviembre, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, anunció que de “forma unánime”, la entidad seleccionó a Barranquilla como sede de la final única de la Copa Sudamericana del 2026.

“Nos mudamos a Barranquilla y será un éxito conociendo el amor que tiene el barranquillero y el colombiano al fútbol”, declaró Domínguez.

Y agregó: “Estamos seguros de que la elección fue la correcta”.

Por su parte, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, dio a conocer la noticia en su cuenta de X.

“Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana 2026. Es de inmensa alegría llevar esta final a nuestra ciudad”.

Char concluyó agradeciendo al mismo Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol; a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, “y a todo el comité de la Conmebol”.

Esto dijo el alcalde Alejandro Char