Barranquilla será la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026: así lo confirmó Conmebol
La final se disputaría en el estadio Metropolitano, escenario en donde también juega los partidos de local la Selección Colombia.
Este viernes, 28 de noviembre, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, anunció que de “forma unánime”, la entidad seleccionó a Barranquilla como sede de la final única de la Copa Sudamericana del 2026.
“Nos mudamos a Barranquilla y será un éxito conociendo el amor que tiene el barranquillero y el colombiano al fútbol”, declaró Domínguez.
Y agregó: “Estamos seguros de que la elección fue la correcta”.
Por su parte, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, dio a conocer la noticia en su cuenta de X.
“Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana 2026. Es de inmensa alegría llevar esta final a nuestra ciudad”.
Char concluyó agradeciendo al mismo Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol; a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, “y a todo el comité de la Conmebol”.