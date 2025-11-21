¿Cuánto dinero se lleva el campeón de la Copa Sudamericana 2025? Conozca la cifra

La final de la Copa Sudamericana 2025, la segunda mayor competición del continente latinoamericano, recibirá al club argentino Lanús y al equipo brasilero Atlético Mineiro este sábado 21 de noviembre, en el estadio Ueno Defensores del Chaco de Paraguay.

El partido está programado para dar inicio a las 3:00 de la tarde (hora en Colombia) donde tanto argentinos como brasileros, buscarán consolidar el año con un título internacional.

Sin embargo, esto no será lo único que estará en disputa, pues la diferencia entre el campeón y el subcampeón también se verá reflejada en una desigualdad de 4 millones y medio de dólares.

De acuerdo con lo estipulado por la CONMEBOL, quienes reafirmaron su compromiso en el fortalecimiento económico de los clubes sudamericanos, el premio al campeón de la competición será de 6 millones y medio de dólares, mientras que el subcampeón, recibirá 2 millones de dólares.

¿Cuánto es el premio acumulado de los equipos?

Esta cifra se sumaría a lo ya conseguido por ambos clubes. En el caso de Atlético Mineiro, el equipo de Belo Horizonte ha acumulado hasta la fecha, una suma de 3.730.000 dólares, por lo que el consagrarse campeón, significaría un premio de casi 10 millones de dólares.

Para el equipo argentino, el premio sería casi igual, pues hasta la fecha, logró hacerse de 3.345.000 dólares.

¿Cómo llegan los equipos a la final?

Con un marcador global de 3-2, Lanús consiguió llegar a la final después de dos encuentros picantes ante Universidad de Chile, mientras que el conjunto brasileño, obtuvo la victoria por 4-2 frente al cuadro de Ecuador, Independiente del Valle.

Además, Lanús buscaría conseguir su segundo título de Copa Sudamericana, tras haberse consagrado campeón en 2013, cuando se enfrentó también a un equipo brasilero, el Ponte Preta.

No es el caso de Atlético Mineiro, quienes nunca ha logrado consagrarse campeón de la Copa Sudamericana.

Equipos con más títulos de Copa Sudamericana

Lanús pretende sumarse a la lista de equipos con dos títulos de Copa Sudamericana, competición en la que ningún club la ha podido ganar en más de dos ocasiones.

Conozca los equipos con 2 títulos:

LDU Quito (Ecuador)

Independiente del Valle (Ecuador)

Club Athletico Paranaense (Brasil)

Independiente (Argentina)

Boca Juniors (Argentina)

Mayores goleadores del torneo

A pesar de que ambos equipos llegaron a la instancia final, el jugador más cercano a los números de Dayro Moreno, goleador del torneo con 10 tantos convertidos, es el delantero brasilero Givanildo Vieira de Souza, más conocido como Hulk, con una cantidad total de 4 goles.

En el equipo de Lanús, el jugador que más anotaciones ha realizado durante el torneo es el mediocampista argentino, Dylan Aquino, quien aportó en tres ocasiones para sumar en el marcador.

¿Cómo ver la final de la Copa Sudamericana 2025?

La final de la Copa Sudamericana 2025 podrá verla a través de la señal de DSports o por medio de ESPN o Disney+.

