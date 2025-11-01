La final de la Copa Sudamericana 2025 se jugará en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción
La final entre Lanús y Atlético Mineiro se jugará el 22 de noviembre y definirá al campeón de la edición 24 del torneo.
La final de la Copa Sudamericana 2025, entre Lanús y el Atlético Mineiro el 22 de noviembre en Asunción, se jugará finalmente en el estadio Defensores del Chaco, anunció la Conmebol este viernes 31 de octubre.
El encuentro que definirá al campeón de la 24° edición de la Sudamericana, se disputará desde las 17:00 hora local (20H00 GMT) en el principal estadio del Paraguay.
El Defensores del Chaco tiene capacidad para 45.000 espectadores y los organizadores estiman que hinchas argentinos y brasileños lo colmarán.
- Le puede interesar: Colombia no irá a la Serie del Caribe de Beisbol 2026, aunque invitación cubría hospedaje y viáticos
La Conmebol resolvió cambiar el escenario de la final, programada en principio para el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera, en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), porque este no reunía los requisitos exigidos para dicho encuentro.
Asunción ya fue sede de dos finales de la Sudamericana, en 2019 entre Independiente del Valle y Colón de Santa Fe, ganada 3-1 por el elenco ecuatoriano, y en 2024 entre Racing de Avellaneda y el Cruzeiro, ganada por La Academia, también por 3-1.
- Le puede interesar: Mbappé recibió la Bota de Oro: “Es imposible ganar este premio sin el equipo”
Esas dos finales se jugaron en el estadio La Olla Monumental, del club Cerro Porteño, con capacidad para 45.000 espectadores.
El campeón de la Copa Sudamericana se clasifica para la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2026 y también para la Recopa Sudamericana del próximo año.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda las noticias de todos los personajes de Colombia y el mundo
Lanús ya ganó el torneo en 2013, mientras que el Atlético Mineiro nunca logró hacerse de este título.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles