Luis Díaz, sancionado por la UEFA para la Champions League: Conozca el motivo

Jarro de agua fría y a su vez, contratiempo para el Bayern Múnich, que ha recibido una notificación por parte de la UEFA, informando que Luis Díaz no podrá competir en los próximos encuentros del club ‘bavaro’ por Champions League.

Concretamente, la razón de sus próximas ausencias por la máxima competición de clubes de Europa se debe a la ya conocida entrada a Achraf Hakimi en el encuentro ante el Paris Saint Germain que causó la lesión del defensor marroquí y por la que ha estado ausente de las canchas hasta el día de hoy.

¿Por cuántos partidos sancionó la UEFA a Luis Díaz?

La UEFA le ha impuesto a Luis Díaz una sanción de tres encuentros, esto, por “juego brusco grave”, por lo que no podrá estar presente en los duelos ante el Arsenal del 26 de noviembre, el Sporting de Portugal del 9 de diciembre y ante el Union Saint-Gilloise del 21 de enero.

¿Cuáles son los próximos encuentros del Bayern Múnich?

Por lo pronto, Luis Díaz continuará teniendo actividad con el club alemán en los torneos domésticos como lo son la Bundesliga y la Copa Alemana.

Por Bundesliga, el Bayern recibirá al Friburgo en el Allianz Arena este sábado 22 de noviembre, mientras que por los octavos de final de la Copa de Alemania, visitarán al Union Berlin el próximo miércoles 3 de diciembre, ante este club, Luis Díaz anotó recientemente también como visitante por Bundesliga.

