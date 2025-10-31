Definida la final de la Copa Libertadores 2025: ¿Cuándo es, horario y por dónde ver?

Este jueves, 30 de octubre, Palmeiras y Liga de Quito jugaron la vuelta de la segunda semifinal de la Copa Libertadores, durante dicho encuentro, Palmeiras necesitaba prácticamente un milagro para dar vuelta un 3-0 en contra.

Pese al esfuerzo de la Liga de Quito, el milagro se concretó, el conjunto brasileño remontó y con un marcador global de 4-3 se clasificó para la final del torneo de clubes más importante de Sudamérica.

En la otra semifinal, Flamengo se clasificó a la final de la Copa Libertadores 2025, luego de ganar por la mínima en la vuelta y empatar sin goles en Argentina.

Los brasileños ahora se medirán ante Palmeiras por ‘la Gloria Eterna’ en la gran final.

¿Cuándo es la final de la Copa Libertadores?

La gran final de la Copa Libertadores se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre a partir de las 3:00 de la tarde (hora de Colombia).

¿Dónde se jugará la final de la Copa Libertadores?

El partido decisivo de la Copa Libertadores tendrá como sede el estadio Monumental de Lima, que se disputará el sábado 29 de noviembre.

El estadio de Universitario de Lima cuenta con capacidad para 80.000 espectadores, dicha sede competía con el Estadio Nacional, también ubicado en la capital peruana.

Pero finalmente el estadio de mayor envergadura será el palco del choque, según informó el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, en un video publicado en su cuenta en Instagram.

¿Por dónde ver la final de la Copa Libertadores?

La final la podrá ver a través de ESPN y Disney+. No obstante, también podrá seguir el minuto a minuto del encuentro mediante W Radio.

¿Qué jugadores colombianos pueden ganar la Copa Libertadores 2025?

La cuota colombiana en la final de la Copa Libertadores estará a cargo de un jugador:

Jorge Carrascal: El exjugador de River Plate fue figura en la serie de semifinales ante Racing, siendo titular en ambos partidos. Además, anotó el gol de la clasificación.

AMDEP7464. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 22/10/2025.- Jorge Carrascal de Flamengo celebra un gol este miércoles, en el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores entre Flamengo y Racing Club en el estadio Maracaná, en Rio de Janeiro (Brasil). EFE/ Antonio Lacerda / Antonio Lacerda Ampliar

Últimas finales de la Copa Libertadores:

23 de noviembre de 2019: Flamengo se consagró campeón tras vencer 2-1 a River Plate en el Estadio Monumental de Lima.

30 de enero de 2021: Palmeiras levantó el título al imponerse 1-0 sobre Santos en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

27 de noviembre de 2021: nuevamente Palmeiras se coronó, esta vez tras derrotar 2-1 a Flamengo en el Estadio Centenario de Montevideo.

29 de octubre de 2022: Flamengo volvió a la cima al superar 1-0 a Atlético Paranaense en el Estadio Monumental de Guayaquil.

4 de noviembre de 2023: Fluminense se proclamó campeón al vencer 2-1 a Boca Juniors en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

30 de noviembre de 2024: Botafogo se impuso 3-1 sobre Atlético Mineiro, consiguiendo el título en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

29 de noviembre de 2025: la final se disputará entre Flamengo y Palmeiras, en el Estadio Monumental de Lima, Perú

