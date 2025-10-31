🔴Palmeiras vs. Liga de Quito EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Copa Libertadores
El equipo ecuatoriano busca cerrar como visitante el pase a su primera final continental de Libertadores desde 2008.
Se cierran las semifinales en la Copa Libertadores 2025 y la última semifinal será entre Palmeiras y Liga de Quito, que se enfrentan en un duelo clave por la clasificación a la gran final del máximo torneo de clubes en Sudamérica.
El conjunto brasileño enfrenta al equipo ecuatoriano, por cuarta ocasión en su historia, la ida disputada el pasado jueves 23 de octubre terminó 2-2 en Quito.
El partido se disputa en el Allianz Parque, en São Paulo, Brasil.