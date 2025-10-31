🔴Palmeiras vs. Liga de Quito EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Copa Libertadores

Kevin Minda y José López durante el Liga de Quito vs. Palmeiras por Copa Libertadores. FOTO: Franklin Jacome/Getty Images) / Franklin Jacome

Se cierran las semifinales en la Copa Libertadores 2025 y la última semifinal será entre Palmeiras y Liga de Quito, que se enfrentan en un duelo clave por la clasificación a la gran final del máximo torneo de clubes en Sudamérica.

El conjunto brasileño enfrenta al equipo ecuatoriano, por cuarta ocasión en su historia, la ida disputada el pasado jueves 23 de octubre terminó 2-2 en Quito.

El partido se disputa en el Allianz Parque, en São Paulo, Brasil.

Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido a continuación: