Flamengo empató 0-0 con Racing y se clasificó a la final de la Copa Libertadores

Flamengo de Brasil se clasificó a la final de la Copa Libertadores 2025 luego de empatar sin goles como visitante con el Racing argentino en el desquite de las semifinales, jugado este miércoles, 29 de octubre en el Cilindro de Avellaneda.

El conjunto carioca, que jugó gran parte del segundo tiempo con diez por la expulsión de Gonzalo Plata a los 56 minutos, avanzó al duelo decisivo con un marcador global de 1-0, ya que había ganado por la mínima en la ida la semana pasada en el Maracaná.

Flamengo vs. Racing. Foto: Marcos Brindicci/Getty Images / Marcos Brindicci Ampliar

En la final a jugarse en Lima el 29 de noviembre, Flamengo se enfrentará con el ganador del cruce entre Liga de Quito y Palmeiras, que jugarán su revancha el jueves, 30 de octubre, tras la victoria por 3-0 de los ecuatorianos en la ida.

El ‘Fla’ irá en busca de su cuarta Copa Libertadores, luego de sus títulos en 1981, 2019 y 2022.

