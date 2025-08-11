Octavos de final de la Copa Sudamericana: fechas, cruces y equipos clasificados
Dos equipos colombianos aún continúan en la carrera por el título.
Este martes, 12 de agosto, vuelve la Copa Sudamericana, la segunda competencia más importante del continente. Con la fase de grupos ya en el retrovisor solo quedan las jornadas eliminatorias del torneo.
Asimismo, el 2 de junio se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en dicho evento se establecieron las llaves que llevaran a los equipos hasta la gran final.
Estos son los enfrentamientos en octavos de final
- Alianza Lima vs. Universidad Católica
- Bolívar vs. Cienciano
- América de Cali vs. Fluminense
- Independiente del Valle vs. Mushuc Runa
- Universidad de Chile vs. Independiente
- Central Córdoba vs. Lanús
- Once Caldas vs. Huracán
- Atlético Mineiro vs. Godoy Cruz
¿Cuándo son los partidos entre América de Cali y Fluminense?
Según lo confirmó la Conmebol a través de las redes sociales de la Copa Sudamericana, en la segunda semana de agosto se realizarán los juegos de ida, mientras en la tercera semana se definirá todo.
Así las cosas, los juegos entre América de Cali y Fluminense quedaron así:
- Ida: martes 12 de agosto (ESPN y Disney+)
Estadio Pascual Guerrero de Cali
- Vuelta: martes 19 de agosto (ESPN y Disney+)
Estadio Maracaná de Río de Janeiro.
¿Cuándo son los partidos entre Once Caldas y Huracán?
- Ida: martes 12 de agosto (ESPN y Disney+)
Estadio Tomás Adolfo Ducó
- Vuelta: martes 19 de agosto (ESPN y Disney+)
Estadio Palogrande de Manizales
El resto de la jornada de ida se llevará a cabo de la siguiente manera:
Martes 12
- Independiente del Valle vs. Mushuc Runa a las 7:30 de la noche
Miércoles 13
- Bolívar vs. Cienciano desde las 5:00 de la tarde. (ESPN y Disney+)
- Universidad de Chile vs. independiente a las 7:30 de la noche. (ESPN y Disney+)
- Alianza Lima vs. Universidad Católica a las 7:30 de la noche. (ESPN y Disney+)
Jueves 14
- Atlético Mineiro vs. Godoy Cruz a partir de las 5:30 de la tarde. (ESPN y Disney+)
- Central Córdoba vs. Lanús desde las 7:30 de la noche. (ESPN y Disney+)
Finalmente, la vuelta de los octavos de final se jugará de la siguiente manera
Martes 12
- Mushuc Runa vs. Independiente del Valle las 7:30 de la noche. (ESPN y Disney+)
Miércoles 13
- Cienciano vs. Bolívar desde las 5:00 de la tarde. (ESPN y Disney+)
- Independiente vs. Universidad de Chile a las 7:30 de la noche. (ESPN y Disney+)
- Universidad Católica vs. Alianza Lima a las 7:30 de la noche. (ESPN y Disney+)
Jueves 14
- Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro a partir de las 5:30 de la tarde. (ESPN y Disney+)
- Lanús vs. Central Córdoba desde las 7:30 de la noche. (ESPN y Disney+)