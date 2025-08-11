Octavos de final de la Copa Sudamericana: fechas, cruces y equipos clasificados

Este martes, 12 de agosto, vuelve la Copa Sudamericana, la segunda competencia más importante del continente. Con la fase de grupos ya en el retrovisor solo quedan las jornadas eliminatorias del torneo.

Asimismo, el 2 de junio se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en dicho evento se establecieron las llaves que llevaran a los equipos hasta la gran final.

Estos son los enfrentamientos en octavos de final

Alianza Lima vs. Universidad Católica

Bolívar vs. Cienciano

América de Cali vs. Fluminense

Independiente del Valle vs. Mushuc Runa

Universidad de Chile vs. Independiente

Central Córdoba vs. Lanús

Once Caldas vs. Huracán

Atlético Mineiro vs. Godoy Cruz

⭐🏆 ¡El cuadro de Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana está definido!#LaGranConquista pic.twitter.com/YEivT9FLwp — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) July 25, 2025

¿Cuándo son los partidos entre América de Cali y Fluminense?

Según lo confirmó la Conmebol a través de las redes sociales de la Copa Sudamericana, en la segunda semana de agosto se realizarán los juegos de ida, mientras en la tercera semana se definirá todo.

Así las cosas, los juegos entre América de Cali y Fluminense quedaron así:

Ida: martes 12 de agosto (ESPN y Disney+)

Estadio Pascual Guerrero de Cali

Vuelta: martes 19 de agosto (ESPN y Disney+)

Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

¿Cuándo son los partidos entre Once Caldas y Huracán?

Ida: martes 12 de agosto (ESPN y Disney+)

Estadio Tomás Adolfo Ducó

Vuelta: martes 19 de agosto (ESPN y Disney+)

Estadio Palogrande de Manizales

El resto de la jornada de ida se llevará a cabo de la siguiente manera:

Martes 12

Independiente del Valle vs. Mushuc Runa a las 7:30 de la noche

Miércoles 13

Bolívar vs. Cienciano desde las 5:00 de la tarde. (ESPN y Disney+)

Universidad de Chile vs. independiente a las 7:30 de la noche. (ESPN y Disney+)

Alianza Lima vs. Universidad Católica a las 7:30 de la noche. (ESPN y Disney+)

Jueves 14

Atlético Mineiro vs. Godoy Cruz a partir de las 5:30 de la tarde. (ESPN y Disney+)

Central Córdoba vs. Lanús desde las 7:30 de la noche. (ESPN y Disney+)

Finalmente, la vuelta de los octavos de final se jugará de la siguiente manera

Martes 12

Mushuc Runa vs. Independiente del Valle las 7:30 de la noche. (ESPN y Disney+)

Miércoles 13

Cienciano vs. Bolívar desde las 5:00 de la tarde. (ESPN y Disney+)

Independiente vs. Universidad de Chile a las 7:30 de la noche. (ESPN y Disney+)

Universidad Católica vs. Alianza Lima a las 7:30 de la noche. (ESPN y Disney+)

Jueves 14

Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro a partir de las 5:30 de la tarde. (ESPN y Disney+)

Lanús vs. Central Córdoba desde las 7:30 de la noche. (ESPN y Disney+)