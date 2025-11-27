Final de la Copa Libertadores: fecha, hora y por dónde ver EN VIVO el partido Palmeiras vs. Flamengo

Rafael Carrascal, de Flamengo (izquierda), junto a Rphael Veiga, de Palmeiras (derecha) y de fondo el trofeo de la Copa Libertadores. Fotos: Getty Images. Collage por W Radio.

Se acerca el final del año, y con esto también se va cerrando el telón de algunas competencias futbolísticas latinoamericanas. El fin de semana pasada fue el cierre de la Copa Sudamericana en donde Lanús, de Argentina, se coronó campeón. Ahora, el turno es para la final de la Copa Libertadores.

En la edición de 2025 son dos los equipos brasileños que definirán el campeón: se trata del Flamengo del colombiano Jorge Carrascal, y el Palmeiras.

Es por eso que, en W Radio, le contamos todo lo que debe saber de la final de la Copa Libertadores 2025, como la fecha, la hora y por dónde ver en vivo el partido.

¿Cómo llegan Palmeiras y Flamengo a la final de 2025?

En el lado de Palmeiras, el ‘Verdao’ ganó su grupo y avanzó de ronda siendo el primero de la zona G.

En octavos de final eliminó a Universitario, en cuartos derrotó a River Plate y en semifinales sacó de la competencia a la Liga de Quito.

Flamengo, por su parte, quedó segundo en el grupo C. En octavos de final eliminó a Inter de Porto Alegre (también de Brasil). En cuartos le ganó a Estudiantes de La Plata y en la semifinal derrotó a Racing.

¿Cuántas Libertadores tienen Palmeiras y Flamengo?

Este partido tendrá un toque especial, pues dejando de lado que son dos de los equipos brasileros más grandes en esa Nación, también son los dos equipos con más copas Libertadores en sus palmarés.

Tanto Flamengo, como Palmeiras cuentan con 3 trofeos de esta competencia en sus estanterías, motivo por el cual esta final será el desempate y pondrá en el ranking al brasileño más campeón del torneo más importante a nivel clubes en Sudamérica.

Dominio brasileño en la Libertadores

En esa línea, en la Libertadores recientemente son los equipos de Brasil los que se han quedado con las últimas ediciones, especialmente las últimas seis veces, pues desde 2018, en donde River Plate le ganó a Boca Juniors, solo equipos brasileños han ganado ‘La Gloria Eterna’.

Dentro de esos equipos están los finalistas de esta edición, y en dos ocasiones cada uno: Palmeiras en 2020 y 2021, y Flamengo en 2019 y 2022. Los otros ganadores fueron Fluminense (con el colombiano Jhon Arias como jugador) en 2023 y Botagofo, en 2024.

Lo anterior deja entre ver que es el fútbol de ese país el que está dominando el continente.

¿Cuándo es la final de la Copa Libertadores 2025? Hora y estadio

Pues bien, la final de la Copa Libertadores que enfrenta a Flamengo y a Palmeiras se jugará este sábado, 29 de noviembre.

El partido entre los dos gigantes del fútbol brasilero tendrá cita a las 4:00 de la tarde en cancha neutral. El juego será en el Estadio Monumental U, de Lima, Perú, casa del Club Universitario, uno de los equipos más destacados en ese país.

¿Por dónde ver la final de la Copa Libertadores 2025 entre Flamengo y Palmeiras?

El partido se podrá ver por ESPN, Disney + y, además, usted podrá seguir EN VIVO el minuto a minuto de la gran final de la competencia por la página web de W Radio.

