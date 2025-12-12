Resultados Lotería de Bogotá, Quindío y ColorLoto HOY 11 de diciembre: números ganadores y premios

Lotería de Bogotá y del Quindío. Foto Getty Images.

La Lotería de Bogotá y la del Quindío se juegan todos los jueves a las 10:30 de la noche, la primera puede verla por medio del Canal 1 y la segunda por el canal regional Telecafé, o ambas en sus transmisiones en vivo en Facebook Live y YouTube Live.

Es importante destacar que, si el día cae festivo, el sorteo se moverá al siguiente día hábil.

Resultados Lotería de Bogotá hoy 11 de diciembre de 2025

Este jueves 11 de diciembre de 2025 se jugó la Lotería de Bogotá por un premio mayor de 10.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor es: Próximamente...

No se pierda todos resultados de los demás premios de la Lotería de Bogotá aquí:

Resultados Lotería del Quindío HOY 11 de diciembre de 2025

Este 11 de diciembre de 2025 se jugó la Lotería del Quindío por un premio mayor de 2.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor es: Próximamente...

No se pierda todos resultados de los demás premios de la Lotería del Quindío aquí:

Resultados de ColorLoto hoy 11 de diciembre de 2025

ColorLoto se juega todos los lunes y jueves a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del Canal 1 o en la transmisión en vivo de Facebook Live y YouTube Live.

Este 11 de diciembre de 2025 se jugó el acumulado de ColorLoto. Conozca a continuación los resultados:

Resultados de ColorLoto:

Próximamente...

No se pierda los resultados de ColorLoto aquí:

Próximamente...

