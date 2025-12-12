Petro plantea la posibilidad de una “flotilla en el Caribe”, como en Gaza

El presidente Gustavo Petro durante la IV cumbre CELAC-UE, el 9 de noviembre de 2025. FOTO: Presidencia

En medio de la condecoración a las dos colombianas que hicieron parte de la flotilla humanitaria detenida cuando se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria, el presidente Gustavo Petro aseguró que la acción de ir directamente al territorio —y no solo hablar de lo que allí ocurre— fue el hecho “más contundente” para denunciar lo que calificó como una “idea genocida” del gobierno de Benjamin Netanyahu.

Según el mandatario, la respuesta de Israel fue un “acto de piratería”, al asaltar barcos civiles y llevar a sus pasajeros “a la cárcel y a la tortura”, con personas de distintos pueblos del mundo que actuaron por solidaridad con Palestina.

“¿No será que los pueblos del mundo hoy tienen que ver lo que está pasando aquí?”, dijo Petro al asegurar que “los mismos misiles que caen en Gaza caen en el Caribe, de la misma marca”.

