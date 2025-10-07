Liberan a colombianas que iban en flotilla rumbo a Gaza y que habían sido detenidas por Israel

Manuela Bedoya y Luna Barreto, colombianas que se encontraban a bordo de la embarcación HIO de la Flotilla Global Sumud fueron liberadas. Así lo confirmó la canciller Rosa Villavicencio quien reveló que a las dos mujeres se les practicarán chequeos médicos antes de desplazarse a las ciudades de origen.

De acuerdo con la comunicación telefónica que sostuvo la ministra de Relaciones Exteriores con Manuela Bedoya, se confirmó que una de ellas regresará al país con apoyo del Fondo Especial para las Migraciones, mientras que la otra permanecerá en Jordania, donde reside actualmente.

“Así mismo, las colombianas agradecieron al Gobierno Nacional su interés y el acompañamiento brindado todos estos días, y manifestaron estar bien de salud tras lo ocurrido”, según Cancillería.

Gobierno invitó a movilizaciones Pro- Palestinas en Bogotá

A través de su cuenta en la red social X, el presidente de la República, Gustavo Petro, invitó a la marcha pro-Palestina que se realizará en Bogotá este martes 7 de octubre. El mandatario indicó que se prestará la seguridad a la Embajada de los Estados Unidos y pidió a los manifestantes movilizarse pacíficamente.

Petro escribió: “Le solicito a los manifestantes conservar las reglas de la paz. Mi posición es diferente a la del Gobierno de EE.UU., y nos atacan por ello, pero somos firmes ante los principios de nuestra constitución. Paz en el Caribe y Paz en el mundo. Respetar el territorio bajo inmunidad diplomática de la embajada de los EE.UU.”.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que esta marcha debe ser igual que en Europa. “Multitudinaria, cuantiosa, pero pacífica (…) eso es lo más importante mañana, porque hay mucho enemigo de Palestina, pro Israel de oposición que andan diciendo que la marcha la convocó el Gobierno Nacional y así no es”.

Añadió: “He hablado con el ministro de la Defensa, el director de la Policía. El Ministerio del Interior se hace responsable de la seguridad en la embajada, de la seguridad de las empresas de Estados Unidos en Colombia. Cosa que no ha hecho Estados Unidos con Casa de Nariño, le quitaron toda la protección en cuestión de antidrones y armamento de última generación para evitar explosivos y francotiradores”

