La alcaldesa le dice no al fútbol en Bogotá

Bogotá llegó al 96% de ocupación de camas UCI por el COVID-19, ante esto, la alcaldesa Claudia López anunció este lunes varias medidas para tratar de disminuir los contagios en la ciudad y así no colapsar el sistema de salud hospitalario.

Entre estas medidas, el fútbol fue el más afectado, ya que Millonarios, Santa Fe y La Equidad no podrán utilizar los escenarios deportivos de la ciudad, debido a que no fue autorizado el préstamo del estadio Nemesio Camacho El Campín, ni el Estadio Metropolitano de Techo. Sin embargo, esta medida no afecta a la realización de la Copa América dado que según la alcaldesa no es una decisión que dependa de ella.

"El fútbol estaba suspendido y sigue suspendido. No tenemos capacidad para la vida, menos para el fútbol. La Copa América no la organizo yo, cualquier realización o utilización de un escenario para un evento de futbol está suspendido en la cuidad de Bogotá. Estaba suspendido hace dos semanas y sigue suspendido", señaló la alcaldesa.

Cabe recordar que la Copa América 2021 está planeada para realizarse entre el 13 de junio al 10 de julio, y Bogotá será sede de cuatro partidos, incluyendo el partido por el tercer y cuarto puesto. Aunque continua la polémica si debe realizarse o no debido a los altos contagios que hay junto a la compleja situación de orden público del país.

Por su parte, los tres principales equipos capitalinos tendrán que buscar sedes para cumplir con los compromisos pendientes: Millonarios por las semifinales del torneo local, La Equidad en la Copa Sudamericana y Santa Fe por la Copa Libertadores.

