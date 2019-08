La colombiana María José Rodríguez ganó el mundial de bolos

María José Rodríguez ha sido conocida por dejar siempre el nombre del país muy alto, en esta ocasión Rodríguez ganó el mundial de Bolos en la modalidad Todo Evento, la cual se trata de la sumatoria de todo el torneo.

Frente a sus inicios en el deporte expresó que: “yo practicaba muchos deportes, luego sólo me quedé con los bolos y el golf, después me decidí a las 13 años dedicarme a los bolos. Me ofrecieron una beca en Estados Unidos y no hay nada mejor que dedicarse a lo que a uno le gusta.”

María José expresó además que sí se puede vivir del bolo “logramos vivir del deporte gracias también al Comité Olímpico, también la Liga Antioquia me apoya mucho.”

Sobre la medalla de oro que ganó comentó que no lo tenía en mente, pues no es un deporte predecible ya que “todo influye en los bolos, el clima, la bolera, los zapatos. Es difícil decir yo voy a ganar o no.”