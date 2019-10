La lucha por la permanencia se apretó, Junior, Cali y Tolima clasificaron

Después del empate de Nacional y Envigado por 1-1, así como el triunfo de Santa Fe por 4-2 sobre Millonarios en el Clásico Capitalino el miércoles, la jornada inició este jueves desde las 3:30 de la tarde con cuatro de esos siete compromisos del día.



Atlético Huila, Jaguares de Córdoba, Unión Magdalena y Rionegro Águilas jugaban con la tabla de descenso en mano, todos anhelando sumar tres puntos y, especialmente, el cuadro opita, esperando además algún tropezón de sus contrincantes por la permanencia en Primera.



Las cosas no iban bien para el conjunto de Neiva que al minuto 35 ya perdía con el Medellín (gol de Andrés Arregui), mientras que Jaguares perdía con La Equidad (gol de Carlos Peralta), Unión le ganaba al Bucaramanga (gol de Roberto Hinojosa) y Rionegro empataba en casa del Pasto por 2-2 (goles de Andrés Rentería, Alexander Perea, Giovany Martínez y Andrey Estupiñán).



En los segundos tiempos, a solo 14 minutos del final, Aldo Leao Ramírez puso a las Águilas arriba en el marcador pero dos minutos después los nariñenses volvieron a dejar todo igualado con anotación de Franco Bolo, curiosamente un ex Huila. Las emociones, a esa altura de la tarde, corrían por cuenta del partido en Ipiales.



Sobre el final, en el 92' y el 95', Bucaramanga fue otro que movió el marcador en Santa Marta ante el Unión. Anderson Angulo y Camilo Mancilla celebraron a rabiar en el estadio Sierra Nevada, pero en Neiva también se robaron el festejo del equipo local que conseguía una luz para pelearlo todo en la última fecha de la Liga.



Quien ya quedó tranquilo en esta disputa fue el Envigado, que con el empate ante Nacional llegó a 136 puntos y ya es inalcanzable para los equipos comprometidos en perder la categoría.



Así las cosas, Huila (131 puntos) y el 'Ciclón Bananero' (132 puntos) quedaron en zona de descenso de manera temporal, mientras que Jaguares (133 puntos) y Rionegro (135 puntos) se están salvando. El cierre del torneo enfrentará en una final, prácticamente, a los opitas con los cordobeses en Montería, mientras que Unión visitará al Once Caldas y los antioqueños recibirán a Millonarios.



Más tarde el Junior y Alianza Petrolera empataron sin goles en Barrancabermeja en un partido que, más allá de los goles, contó con pocas emociones en los arcos. El 'Tiburón' aseguró su paso a la siguiente fase, mientras que los locales quedaron a un punto de conseguirlo.



En otro duelo, Deportivo Cali recibió en Palmaseca al Once en lo que resultó triunfo 'Azucarero' por 2-1 con goles Juan Dinenno (x2) y Marcelino Carreazo. Además de los goles, lo más importante del juego fue el choque de cabezas entre Andrés Correa y Danny Rosero, quienes prendieron las alarmas en el estadio por la falta de atención.



Correa, del 'Blanco, blanco', fue el más afectado por el golpe perdiendo el conocimiento por algunos segundos en el césped. Luego fue trasladado al centro médico más cercano con signos vitales estables. Al final, el Cali se metió en la fiesta de los ochos y el Caldas quedó eliminado.



Por último, la jornada de este jueves se cerró con la victoria del Deportes Tolima sobre Patriotas Boyacá en el estadio Plazas Alcid. Cristian Barrios abrió el marcador para los boyacenses, pero Juan Arboleda y Danovis Banguero le dieron vuelta aprovechando la expulsión de Israel Alba al minuto 41.



Cúcuta Deportivo y América de Cali le pondrán fin a la fecha 19 de la Liga Águila II en el estadio General Santander este viernes a partir de las 7:30 de la noche.