La situación me ha hecho cambiar y arrepentirme de cosas que he dicho: Jorge Enrique Vélez Sobre la posibilidad de que los partidos se trasmitan de manera gratuita de nuevo el presidente de la Dimayor dijo que la entidad no se cierra a ninguna posibilidad.

El cobro del canal premium está suspendido desde que comenzó la pandemia: Jorge Enrique Vélez. Foto: Colprensa