"Lloré, no quería hablar con mi mamá" : Yuberjen Martínez se confiesa

Yuberjen Martínez, el aguerrido boxeador colombiano a quien le arrebataron el triunfo en los cuartos de final de peso mosca, nos habló en Sigue La W desde Tokio.

Yuberjen manifestó que “estaba viendo competir a Anthony Zambrano fue una competencia bastante fuerte. Sabemos que el atletismo no es nada fácil y mi compañero estuvo preparado para esto”.

Dijo que “no sé realmente qué estaban viendo los jueces, no sé si estaban en YouTube, viendo una película, no sé”. Indicó que “soy consiente cuando una persona me gana y cuando no, pero realmente en la pelea con el japonés Ryomei Tanaka me sentí perdedor”.

Señaló que “las lágrimas son eminentes porque de igual manera no es fácil coger el celular y ver que mi mamá me estaba llamando después de tanta lejanía, realmente no lo quería contestar y para mí es muy triste que ella también me llamara con lágrimas”.

También expresó que “todavía no hemos reído justamente como deberíamos. Me he reído porque quiero demostrarles a mis compañeros que a pesar de las circunstancias uno siempre debe estar sonriente”.

Además, explicó que “todo el mundo sabe qué fue lo que pasó y realmente fue una injusticia […] Lo último que se pierde es la esperanza y en este caso, ya no hay marcha atrás”.

Piensa que "si hablamos de violencia, hay un medio donde podemos superar esto y es a través del deporte y el estudio. De una u otra manera, el apoyo hacia el deporte que practico ha mejora, pero sé que puede ser mejor"

Por su parte, el profesor Rafael Iznaga, entrenador de Yuberjen, recalcó que “nosotros esperábamos la victoria de Yuberjen, realmente nos sorprendió cuando ya la puntuación va en contra de Martínez y eso no nos lo esperábamos. Es muy difícil competir con el local”.

“Aquí llegamos con un objetivo, pero al final no se cumplió. Era confortable tener el principal reconocimiento, que es el apoyo de Colombia”, enfatizó.