Ryomei Tanaka, japonés que venció a Yuberjén Martínez, perdió con contundencia

El japonés Ryomei Tanaka perdió por decisión unánime este jueves ante el boxeador filipino Carlo Paalam en las semifinales de la categoría peso mosca de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En la pelea de este jueves Tanaka se vio inferior a su rival filipino, quien ganó con solvencia su pase a la final de la categoría en donde deberá enfrentar al boxeador británico Galal Yafai.

🇵🇭’s Carlo Paalam advances to the flyweight’s gold medal match with a unanimous decision over Japan’s Ryomei Tanaka! #Tokyo2020 pic.twitter.com/QgH6LuUpeU