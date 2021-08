Rival de Yuberjen Martínez salió en silla de ruedas tras pelea con el colombiano

Una polémica sacudió este lunes la Villa Olímpica tras la pelea entre el colombiano Yuberjen Martínez y el japonés Ryomei Tanaka, un enfrentamiento reñido que los jueces definieron a favor del local por opinión dividida.

Esta decisión generó molestia en las redes sociales, pues para muchas personas la pelea la ganó con contundencia el colombiano.

La indignación de los usuarios de las redes sociales se incrementó aún más cuando se volvió viral el video en el que se ve el japonés Ryomei Tanaka salir del escenario en silla de ruedas y mostrándose cansado, pero consiente.

See? how the hell did Yuberjen Martinez lose? I think the Colombian got the better of the exchanges but Tanaka was awarded the split decision



I think Carlo Paalam can get the better of the Japanese but he needs to be decisive to avoid the hometown decision. https://t.co/lHuEWeBlNR