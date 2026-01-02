Salario empleadas domésticas 2026: Valor por día incluyendo auxilio de transporte y prestaciones

En Colombia para el año 2026, el salario mínimo legal mensual vigente quedó fijado en $1.746.882 pesos, un aumento del 23% respecto a la cifra del 2025, junto al auxilio de transporte que quedó fijado en $249.095 pesos mensuales para quienes no residen en el lugar dónde trabajan y cumplan los requisitos.

Sumar estas 2 cifras da ingreso total para los trabajadores de $2.000.000 cada mes.

Hablando del caso de las empleadas domésticas que trabajan por días o jornadas parciales, lo que la ley exige es que su pago no sea inferior al salario mínimo proporcional diario más el auxilio de transporte. Esto normalmente se calcula dividiendo el salario y el auxilio entre 30, y el resultado será el valor mínimo por jornada.

Con este cálculo como base, el salario diario en 2026 para alguien que gana el mínimo es de $58.364, y el auxilio de transporte de cada día queda en $8.437 pesos, esto siempre y cuando la trabajadora no resida en ese mismo lugar de trabajo. Con estos dos componentes sumados, el pago mínimo por día trabajado debe ser de $66.700 pesos.

También hay que tener en cuenta que el empleador también debe cumplir con sus obligaciones laborales, pues las empleadas domésticas deben estar afiliadas a salud, pensión, riesgos laborales, junto a sus prestaciones como las cesantías, prima de servicios e intereses sobre cesantías, que deben manejarse igualmente según el tiempo que el trabajador haya hecho.

También es necesario añadir que si el trabajador toma más horas de la jornada pactada, se le deben pagar horas extras. En Colombia, las horas extras se pagan con un recargo del 25% sobre la hora normal de día, si es en horario nocturno la hora debe ser pagada con un recargo del 35%. El horario nocturno va desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente.

