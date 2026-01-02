Armada incautó cerca de una tonelada de marihuana en el Pacífico colombiano

Cerca de una tonelada de marihuana fue incautada en aguas del Pacífico colombiano durante una operación de control marítimo adelantada por la Armada Nacional. En el procedimiento fueron capturadas cuatro personas que se movilizaban en una embarcación interceptada por las autoridades.

De acuerdo con la información oficial, la acción se llevó a cabo luego de que se detectara el desplazamiento sospechoso de una motonave a unas 90 millas náuticas de la costa. Tras la alerta, se desplegó una unidad de reacción que logró detener la embarcación para su inspección.

Lea también: Más de 800 toneladas de droga han sido incautadas en 2025

En el interior del barco fueron hallados 37 bultos que, por sus características, contenían presuntas sustancias ilícitas. En el lugar fueron detenidos dos ciudadanos nicaragüenses, un ecuatoriano y un colombiano.

La embarcación, los capturados y el cargamento fueron trasladados a instalaciones de guardacostas, donde funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron las pruebas preliminares. Los análisis confirmaron que el alijo correspondía a 924 kilogramos de marihuana.

Según las autoridades, esta incautación representa una afectación económica superior a los cinco millones de dólares para las organizaciones dedicadas al narcotráfico y evitó que más de 150.000 dosis de estupefacientes llegaran al mercado ilegal.

Le puede interesar: Más de 7.200 toneladas de drogas incautadas y 780 extradiciones en Colombia

Los cuatro capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con su proceso de judicialización.

Escuche W Radio en vivo: