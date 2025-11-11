Panamá decomisó 12 toneladas de cocaína con destino a EE.UU.

La policía de Panamá decomisó unas 12 toneladas de cocaína con destino a Estados Unidos en una embarcación en el Pacífico y detuvo a una decena de personas, informaron este martes 11 de noviembre, autoridades locales.

Este es el mayor decomiso en una operación en aguas panameñas, según las autoridades, que durante 2024 incautaron 124 toneladas de droga.

“Son más o menos 12 toneladas de sustancias ilícitas, es un hecho histórico”, dijo en conferencia de prensa el fiscal antidrogas Julio Villarreal.

