Más de 7.200 toneladas de drogas incautadas y 780 extradiciones en Colombia

El Ministerio de Defensa informó que entre 2022 y 2025, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional han incautado más de 7.279 toneladas de drogas ilícitas, “una cifra que refleja la magnitud del esfuerzo sostenido del Estado colombiano en la lucha contra el narcotráfico, principal fuente de financiación de la violencia” dijeron.

Este resultado consolida un promedio anual superior a 1.800 toneladas. La cocaína representa el núcleo de las operaciones, con más de 2.700 toneladas incautadas durante la actual administración, equivalentes a 27 mil millones de dosis que no llegaron a las calles. En lo que va de 2025, se han decomisado más de 820 toneladas de cocaína, lo que supone un incremento del 7% frente al mismo periodo de 2024.

“En paralelo, las operaciones contra la infraestructura de producción muestran un avance sostenido. Durante este año se ha logrado la destrucción de un laboratorio cada 40 minutos, una cifra que supera en 24% los resultados de 2024. En total, entre 2022 y 2025 se han neutralizado 17.838 laboratorios, de los cuales el 96% corresponde a instalaciones dedicadas a la producción de pasta o base de coca. También se destaca el aumento de los laboratorios de clorhidrato de cocaína, que pasaron de 74 en 2022 a 203 en 2025, señal de una ofensiva más precisa sobre las fases avanzadas del procesamiento.” Informaron

El ministro Pedro Sánchez, dijo que se está analizando promover que los ingenieros químicos desarrollen una especie de molécula que al colocarla en el combustible dañe la producción de cocaína, “pero que no afecte los vehículos o que no afecte la función principal de la gasolina”