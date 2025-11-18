Más de 800 toneladas de droga han sido incautadas en 2025

El Ministerio de Defensa presentó un balance sobre la ofensiva nacional contra el narcotráfico. El ministro Pedro Sánchez confirmó que Colombia alcanza 835 toneladas de droga incautada, lo que representa un 7% más que el año anterior, y proyectó que el país superará las 900 toneladas antes de finalizar el año.

A este balance se suma el acumulado del actual Gobierno, con más de 2.700 toneladas de cocaína incautadas, equivalentes a “aproximadamente 30.000 millones de dosis que no llegarán a las calles de los países consumidores”.

La ofensiva incluye, además, la destrucción de 5.467 laboratorios en lo corrido del año, lo que significa neutralizar un laboratorio cada 40 minutos, incremento del 23% frente a 2024.

Sánchez Suárez dijo que “mientras exista demanda (los 316 millones de consumidores) es prácticamente imposible anular la producción”.

El CONAT, esta unidad del Ejército Nacional creada en 2021, constituye uno de los pilares operativos que complementan la lucha contra las economías ilícitas en las regiones priorizadas.

De acuerdo con el brigadier general Gerardo Ortiz Ramírez, comandante del Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), durante 2025 se han logrado resultados destacados:

90.000 kilogramos de clorhidrato de cocaína,

97.000 kilogramos de marihuana,

14.000 kilogramos de pasta base de coca

Alrededor de 2.200 laboratorios inhabilitados

52.000 kilogramos de clorhidrato de cocaína líquida, equivalentes a 40.000 kilogramos de clorhidrato sólido.

Ortiz detalló que estas operaciones se concentran en departamentos críticos como Norte de Santander, Cauca, Nariño y Putumayo, y resaltó que frente al año 2024 se logró “incrementar el esfuerzo y… el resultado en un 135%”.