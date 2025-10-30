Esta es la embarcación que el presidente Petro anunció que fue interceptada en aguas del Pacífico

Está es la embarcación que el presidente Petro anunció que fue interceptada en aguas del Pacífico. Foto: suministrada.

La Armada incautó cerca de tres toneladas de clorhidrato de cocaína a bordo de una embarcación tripulada por tres sujetos de nacionalidad colombiana y ecuatoriana, y que tendría como destino final Centroamérica.

El procedimiento inició cuando una aeronave de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de los Estados Unidos detectó, mediante sus radares, una embarcación que se movilizaba de forma sospechosa.

De inmediato, un buque de la Fuerza Naval del Pacífico desplegado en la zona y una Unidad de Reacción Rápida –URR- de la Estación de Guardacostas de Buenaventura se desplazaron hasta el lugar para realizar la interdicción.

Al interior de la embarcación fueron encontrados 93 bultos de diferentes formas y tamaños, cuyo contenido, por sus características y olor, se asemejaba a sustancias ilícitas. Así mismo transportaban 700 galones de combustible, equipos de comunicación y navegación.

Los tres sujetos capturados y el material incautado fueron trasladados hasta puerto seguro, donde funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal- SIJIN de la Policía Nacional realizaron la Prueba de Identificación Preliminar Homologada – PIPH, determinando que los paquetes contenían un total de 2.782 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

El personal capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, para adelantar los trámites correspondientes de judicialización.

La Armada anunció que se evitó el ingreso de más de 133 millones de dólares a las finanzas de las organizaciones narcotraficantes que delinquen en la región, así como la comercialización de más de 6.9 millones de dosis de estupefacientes en las calles del mundo.

El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció esta incautación a través de su cuenta de X.