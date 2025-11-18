Radican moción de censura contra el MinDefensa por bombardeos que dejaron 15 menores muertos

Oficialmente, fue radicada en la Cámara de Representantes el debate de moción de censura en contra del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por los bombardeos en los que habrían muerto al menos 15 menores de edad desde agosto, según cifras de Medicina Legal.

La moción la radicó la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, y otras 26 firmas, entre las que están las de congresistas de la bancada de Gobierno, como la representante Martha Alfonso, también del Partido Verde, y Alexandra Vásquez, del Pacto Histórico.

Los firmantes aseguraron que en los bombardeos se configuró una presunta vulneración al Derecho Internacional Humanitario y “de las obligaciones reforzadas de protección que el Estado colombiano debe garantizar a la niñez en el marco del conflicto armado”.

Además, señalan que uno de los fines esenciales del Estado está “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” y que las autoridades están instituidas para “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida”.

Con estos argumentos, el ministro deberá pasar al tablero en la Cámara de Representantes en los próximos 10 días, y esto podría costarle su salida del cargo, por eso hay quienes incluso piden antes su renuncia. “Tiene que renunciar el ministro por ética, por dignidad y por respeto a las víctimas”, dijo Miranda.